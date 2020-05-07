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أخبار العالم

إصابة وزير الصحة الأفغاني بـ فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة فيروز الدين فيروز، بفيروس كورونا المستجد. 

وقال المتحدث باسم الوزارة إن أعراضا ظهرت على الوزير لعدة أيام وكان فى الحجر الصحى بالفعل قبل إجراء الفحص.

وتم تسجيل حوالي 3500 إصابة بالفيروس حتى الآن في أفغانستان، حيث تم إجراء عدد قليل للغاية من الفحوصات. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير.

وتعاني أفغانستان بعد أربعة عقود من الحرب والأزمات من عجز طبي. وهناك نقص في الأفراد والمعدات في العديد من الأماكن وسط أزمة فيروس كورونا.

وأصيب عدد كبير من المسئولين الكبار في العالم بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. 
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