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أخبار البلد

مطار مرسى علم يستقبل 164 مصريا من العالقين في عمان

الخميس 07/مايو/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بعد ساعات قليلة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها نحو 164‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتصل الرحلة التي سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بدول الخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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