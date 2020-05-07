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أخبار البلد

إزالة مبنى مخالف على قطعة أرض تابعة لوزارة الري

الخميس 07/مايو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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صدي البلد
تواصل أجهزة وزارة الري، المتابعة اليومية التعديات علي أراضي ومنافع الري وخاصة في الأماكن ذات قيمة استثمارية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

تأتي الحملات فى ضوء تنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية التى اطلقتها وزارة الموارد المائية والرى فى ٢٠١٥. 

وأثناء وقت الحظر تم التعدي علي قطعة أرض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى وتقع داخل كردون مدينة حلوان وفي منطقة متميزة بشارع عمر بن عبد العزيز.

وشرع المتعدي باقامة منزل عليها وصب السملات وجاري تجهيز شدة الاعمدة الخشبية لصبها وعلى الفور تحركت الجهات التنفيذية بالادارة العامة لري حلوان بعمل محضر وقف أعمال وتم إخطار حي حلوان وتم الاتصال ليلا بمقاول التطهيرات لإرسال معدات. 
 
تجدر الاشارة الى انه تم عمل قرار إزالة إداري من الادارة وتم التنسيق مع الجهات المعنية من محافظة القاهرة وقوات الامن من قسم شرطة حلوان وتم تنفيذ الازالة.
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