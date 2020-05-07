تربية نوعية عين شمس تنشر فيديو يشرح طريقة الدخول لمنصة استقبال الأبحاث

نشرت الصحفة الرسمية لكلية تربية نوعية جامعة عين شمس فيديو يشرح طريقة الدخول للمنصة تصميم وحدة IT بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية والدكتورة سالي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
اقر ايضا:
وانتهت وحدة IT بكلية التربية النوعية برئاسة الدكتور هاني شاكر وفريق العمل الخاص بالوحدة من تصميم منصة استقبال ابحاث الطلاب في المقررات المختلفة علي ان تبدأ رسميا بدءا من السبت ٩ مايو ٢٠٢٠ .
وسوف يتم تقييم الطلاب لفرق النقل نظام المقالات البحثية .
- يحدد كل استاذ للمادة عدد 3 موضوعات للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه
- يجرى البحث فردي اي لايشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد
- محتويات البحث :-
- مقدمه في حدود 150 : 200 كلمة
- اطار نظري في حدود 1000: 1500 كلمة
- متن البحث او التحليل في حدود 1500 : 2500 كلمة
- الخاتمة في حدود 100: 150 كلمة
- مراجع لا تقل عن 5 مراجع
- يقدم البحث على ملف Pdf+ Word بخط Times New Roman حجم الخط 14
- يراعي الطالب الالتزام بتنسيق الملف المرفوع على المنصة الالكترونية