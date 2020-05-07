تربية نوعية عين شمس تنشر فيديو يشرح طريقة الدخول لمنصة استقبال الأبحاث

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وانتهت وحدة IT بكلية التربية النوعية برئاسة الدكتور هاني شاكر وفريق العمل الخاص بالوحدة من تصميم منصة استقبال ابحاث الطلاب في المقررات المختلفة علي ان تبدأ رسميا بدءا من السبت ٩ مايو ٢٠٢٠ .

وسوف يتم تقييم الطلاب لفرق النقل نظام المقالات البحثية .

- يحدد كل استاذ للمادة عدد 3 موضوعات للمقالات البحثية يختار كل طالب منها موضوع واحد لتقديم البحث فيه





- يجرى البحث فردي اي لايشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاص بطالب واحد





- محتويات البحث :-

- مقدمه في حدود 150 : 200 كلمة

- اطار نظري في حدود 1000: 1500 كلمة

- متن البحث او التحليل في حدود 1500 : 2500 كلمة

- الخاتمة في حدود 100: 150 كلمة

- مراجع لا تقل عن 5 مراجع

- يقدم البحث على ملف Pdf+ Word بخط Times New Roman حجم الخط 14

- يراعي الطالب الالتزام بتنسيق الملف المرفوع على المنصة الالكترونية