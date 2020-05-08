السلطان الأشرف ومحمد الشواربى تحفة أثرية حرمت من بركة رمضان.. صور

تضم محافظة القليوبية عددا كبيرا من المساجد التاريخية والأثرية الشهيرة التى كان يقصدها آلاف المريدين فى أيام وليالى شهر رمضان لأداء الصلاة بها قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد؛ حيث كانت تتزين المساجد لاستقبال المواطنين والمصلين في الشهر الكريم وسط أجواء روحانية بحضور عدد من المقرئين والمنشدين الذين يحيونليالى رمضان بتلاوة آيات الذكر الحكيم والابتهالات الدينية.

كل هذه الأمور تغيرت هذا العام وحرم الجميع من الصلاة داخل مساجد المحافظة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تعليق الصلاة بالمساجد وحرمان المصلين من بركة الصلاة في هذه المساجد الكبرى.

ويعد مسجد السلطان الأشرف برسباى بمدينة الخانكة تحفة معمارية تشهد على عظمة العمارة الإسلامية ويتكون المسجد الذى شيده السلطان المملوكى الأشرف سيف الدين برسباى وكان حاكما لمصر والشام، في هذه الفترة من مصلى فسيح تضئ الشمس جميع جوانبه والوجهة الرئيسية للمسجد تشرق على الطريق الرئيسى.

جيران المسجد من الأهالي والمواطنين أكدوا أنه دائما ما كانت تأتي وفود أجنبية وهندية وباكستانية لزيارة المسجد، مشيرين إلى أن هذه الزيارات كانت لا تنتهي وكان جزء كبير منهم يأتي للصلاة داخل المسجد وخاصة الهنود والباكستنيين وفي رمضان وتنظيم حلقات ذكر داخل المسجد.

وقال يوسف محمود إن الروحانيات داخل المسجد في رمضان كانت دائما عالية جدًا وخاصة في صلاتي التراويح والفجر حيث كان يشهد حضورا كبيرا من المصلين مشيرين إلى أن أهالي المنطقة دائما كانوا ما يزورون الضريح الملحق بالمسجد.

وتابع أن للمسجد دور اجتماعى لأهالى المدينة حيث يوجد به دار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة ضخمة لتقوية طلبة المدارس كما تقام به المناسبات الرسمية والاحتفالات الدينية المختلفة كما يعد المسجد ايضا مقصدا للعديد من كبار رجال الدعوة والمقرئين أيضا قديما الملك فاروق زار هذا المسجد.

أما في قليوب فيأتي على رأس المساجد الأثرية المرتبطة برمضان مسجد محمد سالم الشواربى الذى أقيم عام 1239 هـ - 1818 م وأنشاه شيخ الشواربية ومئذنته على نمط الماذن العثمانية المعروفة.

وقال عادل سالم ان مسجد الشواربى يعد من اشهر المساجد بقليوب بعد مسجد سيدى عواض حيث يشهد اكبر تجمع للمصلين خاصة فى اوقات شهر رمضان الكريم كما تقام به العديد من حلقات الدروس الدينية ومسابقات حفظ القرآن الكريم.

واكد ان المسجد مغلق هذا العام بسبب فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية، من هذا الوباء الذى انتشر واجتاح العالم مؤكدا ان اغلاق المسجد أثر فى نفوسنا جميعا حيث اعتدنا صلاة التراويح فيه كل عام والتبارك بالشيخ عواص صاحب المقام.

واضاف عمر محمود أن جميع اهالى قليوب يعرفون مسجد سيدى محمد الشواربى فالكل يسعى للتبرك بصاحب المقام