AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

الخميس 07/مايو/2020 - 09:35 م
الأهلي والزماك
الأهلي والزماك
Advertisements
عمر سلامة
علقت صحيفة الإمارات اليوم على فوز ستاد القاهرة الدولي تحت مسمى استاد الأهلي بافضل ملعب في العالم في استفتاء أقامته ماركا الإسبانية متفوقا على العديد من الملاعب العالمية مشيرا إلى تجاهل صحيفة ماركا الإسبانية لنادي الزمالك الذي يلعب أيضا على ستاد القاهرة.

وكتبت الصحيفة الإماراتية: "انفجر جمهور نادي الزمالك المصري غضبًا من صحيفة "ماركا" الإسبانية التي أطلقت عبر موقعها الرسمي استفتاء لاختيار أجمل ملعب ناد في العالم، بمشاركة استاد القاهرة الدولي الذي أدرجته باسم غريمه التقليدي الأهلي فقط، على الرغم من أن الناديين يتقاسمان اللعب على هذا الملعب في المباريات المحلية والقارية".

وأضافت ىالإمارات اليوم: "وأثارت الصحيفة الإسبانية استياء جماهير الزمالك خصوصًا أنها حين أشركت استاد محمد الخامس في المغرب ضمن المرشحين للفوز بالاستفتاء ذكرت بأن الملعب يخص ناديي الوداد والرجاء معًا".


وكانت صحيفة "ماركا" أعلنت قبل أيام عن فوز الأهلي بالمركز الأول في استفتاء سابق يتعلق بـ"أجمل شعار في العالم" بعد أن حصد ثلاثة ملايين صوتًا متفوقًا على الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بـ 2.7 مليون صوت وخلفهما كوكبة الفرق العالمية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ وآخرن وفقًا لاختيارات أكثر من 10 ملايين مشجعًا شاركوا بالاستفتاء.

وأكملت الإمارات: "وشكك الزملكاوية في نتيجة هذا الاستفتاء، وتناقلوا صورًا لطرق غير مشروعة يلجأ إليها جمهور الأهلي من أجل التصويت عشرات المرات عبر مشارك واحد فقط الأمر الذي سهل وصول الأهلي للمركز الأول على حساب أندية تمتلك شعبية عالمية بحجم ريال مدريد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متفوقا على ريال مدريد وليفربول.. الأهلي المصري يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية

أخبار الأهلي اليوم ..عقبة التتويج بالدوري ..الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة رمضان صبحي ..الأحمر يتفوق على ريال مدريد وليفربول

ريال مدريد يحدد موعد العودة للتدريبات

الأهلي يتوج بأفضل شعار عالمي

تكريم الأهلي عقب التتويج بأفضل شعار عالمي.. فيديو وصور

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية

ترشيحاتنا

بـ بنطلون أصفر.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث جلسة تصوير

فضيحة.. صور إباحية في جلسة البرلمان الجنوب أفريقي

إثيوبيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ فيروس كورونا

الصحة.. فيديو جديد عن الوقاية من فيروس كورونا

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

AdvertisementS

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

اخبار الرياضة.. الزمالك يوجه صدمة لـ كهربا والأهلي.. نجم الأبيض يفضح رامز جلال.. النني يقرب رمضان صبحي من بشكتاش

نجم بيراميدز يكشف سر فشل مفاوضات انضمامه لـ الزمالك.. فيديو

اخبار النادي الأهلي.. تحذير من فايلر للاعبين.. وشكوى لـ FIFA.. ورمضان صبحي مهدد بالرحيل

خاص.. مصدر: إصابة مدرب الإسماعيلي بفيروس كورونا غير صحيح

الأهلي يتقدم بشكوى لـ فيفا ضد الصفاقسي والنجم الساحلي بسبب 1.5 مليون دولار

‏‎دى أخرة الفرجة على الأفلام.. ميدو يشعل السوشيال ميديا | شاهد

أسامة نبيه: رد فعل حسام غالي أذهلني .. وتعاملي مع باسم مرسي لن يتغير.. فيديو

اتحاد الكرة: مد تعليق النشاط الكروي فى مصر حتى نهاية مايو

اتحاد الكرة يكشف مصير عودة الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا مبرر.. أب يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة