صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

علقت صحيفة الإمارات اليوم على فوز ستاد القاهرة الدولي تحت مسمى استاد الأهلي بافضل ملعب في العالم في استفتاء أقامته ماركا الإسبانية متفوقا على العديد من الملاعب العالمية مشيرا إلى تجاهل صحيفة ماركا الإسبانية لنادي الزمالك الذي يلعب أيضا على ستاد القاهرة.
وكتبت الصحيفة الإماراتية: "انفجر جمهور نادي الزمالك المصري غضبًا من صحيفة "ماركا" الإسبانية التي أطلقت عبر موقعها الرسمي استفتاء لاختيار أجمل ملعب ناد في العالم، بمشاركة استاد القاهرة الدولي الذي أدرجته باسم غريمه التقليدي الأهلي فقط، على الرغم من أن الناديين يتقاسمان اللعب على هذا الملعب في المباريات المحلية والقارية".
وأضافت ىالإمارات اليوم: "وأثارت الصحيفة الإسبانية استياء جماهير الزمالك خصوصًا أنها حين أشركت استاد محمد الخامس في المغرب ضمن المرشحين للفوز بالاستفتاء ذكرت بأن الملعب يخص ناديي الوداد والرجاء معًا".
وكانت صحيفة "ماركا" أعلنت قبل أيام عن فوز الأهلي بالمركز الأول في استفتاء سابق يتعلق بـ"أجمل شعار في العالم" بعد أن حصد ثلاثة ملايين صوتًا متفوقًا على الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بـ 2.7 مليون صوت وخلفهما كوكبة الفرق العالمية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ وآخرن وفقًا لاختيارات أكثر من 10 ملايين مشجعًا شاركوا بالاستفتاء.
وأكملت الإمارات: "وشكك الزملكاوية في نتيجة هذا الاستفتاء، وتناقلوا صورًا لطرق غير مشروعة يلجأ إليها جمهور الأهلي من أجل التصويت عشرات المرات عبر مشارك واحد فقط الأمر الذي سهل وصول الأهلي للمركز الأول على حساب أندية تمتلك شعبية عالمية بحجم ريال مدريد".