قطعة لحم ب3200 دولار.. أغلى أبقار في العالم فرنسية مدللة ومن عائلة عريقة

تداول مستخدم فيسبوك صورة لأغلى قطعة لحم في العالم وسعرها 3200 دولار فقط، وهي لحم من أبقار " Blonde d'Aquitaine " والتي تربيها عائلة بولمارد في شمال فرنسا.
الأبقار قبل ذبحها تأكل القمح لمدة 6 شهور ويتم تدليكها ( مساج ) مرتين في اليوم لكي تتوزع الدهون بشكل متساو في اللحم بدلا من أن تتركز في الأطراف فقط.
وعند ذبحها يتم تخديرها قبل أن تذبح بـ آلة كهربائية حادة بمفردها بعيدا عن الأبقار الأخرى حتى لا تتأثر نفسيتها ويتأثر جودة اللحم الناتج.
أما طعم اللحم لا يختلف كثيرا عن طعم لحم الأبقار العادية، والفرق الوحيد أنك ستأكل لحم بقرة مدللة ومن عائلة عريقة.