قطعة لحم ب3200 دولار.. أغلى أبقار في العالم فرنسية مدللة ومن عائلة عريقة

وهي لحم من أبقار " Blonde d'Aquitaine " والتي تربيها عائلة بولمارد في شمال فرنسا. تداول مستخدم فيسبوك صورة لأغلى قطعة لحم في العالم وسعرها 3200 دولار فقط،





الأبقار قبل ذبحها تأكل القمح لمدة 6 شهور ويتم تدليكها ( مساج ) مرتين في اليوم لكي تتوزع الدهون بشكل متساو في اللحم بدلا من أن تتركز في الأطراف فقط.





وعند ذبحها يتم تخديرها قبل أن تذبح بـ آلة كهربائية حادة بمفردها بعيدا عن الأبقار الأخرى حتى لا تتأثر نفسيتها ويتأثر جودة اللحم الناتج.



