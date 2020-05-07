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برلمان

برلمانى يطالب بضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 10:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا من خلال توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحتياطية للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.

وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف ليس هناك أى إنضباط واضح من جانب المواطنين للإلتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا ، مطالبا الشعب المصرى أن يدرك خطورة هذا الفيروس على صحته  : "وماينفعش اللى بنشوفه فى الشارع".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان :نريد انضباط من جانب المواطنين وان يكون كل شخص مسئول عن نفسه ، " وما ينفعش كل ظابط يبقى مسئول عن كل مواطن" ، مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة حتى السادسة مساء، على أن يتم العمل بنفس الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية بداية الشهر المعظم.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن هناك مطالبات كثيرة جاءت إلى الحكومة بشأن تشديد الإجراءات الإحترازية وزيادة ساعات حظر التجول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي إن الازمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته، ولكن في سلوك المواطنين في الفترة المسموح فيها بالتجول، حيث إن وعي المواطن هو العامل الأساسي والتحدي الحقيقي والأخطر لعبور تلك الأزمة.

وتابع: الإلتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية في التجمعات أمر مهم وضروري، وذلك من خلال الوقاية وارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة.
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