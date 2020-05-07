برلمانى يطالب بضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا من خلال توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحتياطية للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.





وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف ليس هناك أى إنضباط واضح من جانب المواطنين للإلتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا ، مطالبا الشعب المصرى أن يدرك خطورة هذا الفيروس على صحته : "وماينفعش اللى بنشوفه فى الشارع".





وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان :نريد انضباط من جانب المواطنين وان يكون كل شخص مسئول عن نفسه ، " وما ينفعش كل ظابط يبقى مسئول عن كل مواطن" ، مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا.



