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رياضة

اخبار النادي الأهلي.. تحذير من فايلر للاعبين.. وشكوى لـ FIFA.. ورمضان صبحي مهدد بالرحيل

الخميس 07/مايو/2020 - 09:36 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطالبة لاعبيه بتطبيق قياس الوزن الدوري وبشكل يومي لملاحظة أي شيء طارئ نتيجة أجواء شهر رمضان بجانب الحظر المفروض والاستمرار في المنازل.

قررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل النظر فى الشكاوى المقدمة من الأندية واللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية إلى ما بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.


هددت عروض الاحتراف التي وصلت مؤخرا إلى نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.




كشفت تقارير صحفية تونسية عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي  تقديم شكوى ضد النجم الرياضي الساحلي والصفاقسي بسبب مستحقات مالية متأخرة بانتقالات اللاعبين سليماني كوليبالي وجونيور أجاي.
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