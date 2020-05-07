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توك شو

غادة إبراهيم: شيخ الأزهر الراحل زعل خلال عقد قراني وكان هيمشي.. ووجود هذه الشخصية منعه من الانصراف

الخميس 07/مايو/2020 - 09:53 م
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن شيخ الأزهر الراحل الشيخ سيد طنطاوي هو من عقد قراني وكان أخي هو وكيلي، لافتة إلى أن كتب كتابها كان في ليلة النصف من شعبان أثناء الصيام وكانت ليلة جميلة جدا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيخ طنطاوي لم يكن يوافق على عقد قران أي شخص بسهولة، قائلة:  تأخرت على عقد قراني نصف ساعة؛ بسبب الكوافير وكان الشيخ طنطاوي ماشي ولما عرف أن سكينة السادات موجودة قعد".

وتابعت: "دكتور محمد كامل القليوبي هو اللي اتضايق لأنه ناصري والشيخ طنطاوي كان بيقول خطبة في السادات".

وتحدثت غادة عن الدراما المصرية التي أصبحت بعافية شوية وفقدت بريقها بعد رحيل المنتج ممدوح الليثي.

وأضافت غادة، أن المنتج ممدوح الليثي أفضل من أدار قطاع الإنتاج ومسلسل "ليالي الحلمية والمال والبنون ورأفت الهجان" خير دليل ولا تزال تعتبر هذه الأعمال أفضل الأعمال الدرامية المصرية على الإطلاق.

وتابعت: "في الآونة الأخيرة بدأت الدراما المصرية تتعافى مؤخرًا بنسبة كبيرة".
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