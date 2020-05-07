بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل





في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان قام رجل أمريكي يدعى «آدم سلاتر» 49 عامًا بطعن زوجته آشلي البالغة من العمر 23 عامًا حتى الموت، بعد وصوله إلى موقف سيارات في بالم ديزرت بكاليفورنيا لاصطحابها، وقالت الشرطة إن سلاتر أخذ ابنته مادي البالغة من العمر سنة واحدة في رحلة انتهت بقتل الرضيعة.





بعد نصف ساعة من ارتكاب جريمته وضع ابنته في السيارة وانطلق على الطريق السريع حتى انقلبت السيارة.





حاول أحد المارة الذي رأى السيارة المقلوبة إنقاذ الرضيعة لكن طعنه الأب، ثم انتزع ابنته من ذراعي الرجل وألقى بها من فوق الجبل في الوادي.









رأى العديد من الشهود المشتبه به يأخذ الطفل ويقذفها فوق منحدر حاد ثم فر المشتبه به سيرا على الأقدام إلى الوادي، وقد تم القبض عليه بعد مطاردة طويلة، ولا تزال أسباب الجريمة مجهولة وفقًا لصحيفة مترو.









بدون أي مبررات قام رجل بقتل زوجته الحامل في هجوم مفاجئ ثم ألقى بطفلتهما الرضيعة من فوق منحدر حاد مما أسفر عن مصرعها.