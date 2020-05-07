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برلمان

حزب الجيل يدعو الحكومة إلى التعامل بصرامة مع المواطنين بشأن أزمة كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أعلن حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم تأييده للإجراءات التى قررها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بشأن أزمة فيروس كورونا ومنها استمرار العمل بنفس الإجراءات التى قررتها من قبل وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ودعا حزب الجيل الحكومة إلى التشديد فى تنفيذها بصرامة وخاصة فى المحافظات والمناطق الشعبية والعشوائية...وثمن الجيل فى بيانه مطالبة رئيس الحكومة المواطنين للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المحيطين.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وزير الإعلام إلى وضع خطة إعلامية سريعة تقنع المواطن بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا واتباع قواعد النظافة الشخصية من غسل اليدين بالماء والصابون ولبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام والبقاء فى البيت دائما.

وأكد الشهابي إننا فى معركة مع الفيروس القاتل ويجب على الإعلام بكل وسائله وأدوات التواصل الاجتماعى المشاركة فى هذه المعركة بقوة لوقف استهانة المواطنين واستهتارهم بالاجراءات الاحترازية الوقائية التى تحميهم من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم، مشيرا إلى أن هناك مسئولية على المواطنين فى الحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المحيطين.

وقال ناجى الشهابي إن توفير حوالى ٩٠٠ ألف فرصة عمل لشباب الخريجين كل عام التى أعلنها رئيس الحكومة ليس بالأمر السهل ويتطلب وضع خطة حكومية تحدد فيه مسئوليتها ومسئولية القطاع الخاص فى توفير هذا العدد الكبير الذى يعتبر بالنسبة لمصر قضية حياة لأنها تعنى المستقبل لشبابنا.

وأشار الشهابي إلى نجاح الحكومة حتى الآن فى التعامل اقتصاديا مع التوابع الناتجة عن أزمة كورونا الخانقة والمعطلة لعجلة الاقتصاد ، مؤكدا أهمية احتواء انتشار وباء فيروس كورونا حتى لا تستنزف مواردنا.. وحتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أصعب.

ودعا رئيس حزب الجيل الحكومة، إلى تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها ونظم الإدارة فيها وهى تضع خطتها لتوفير فرص عمل جديدة وأكد أن تلك الشركات المملوكة للدولة ثروة قومية أكد أزمة كورونا احتياج الوطن الشديد إليها ، وأنها كذلك تستطيع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
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