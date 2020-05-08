ماذا يحدث لجسم الحامل أثناء الصيام ؟

تعاني الكثير من الحوامل في بداية فترة الحمل من التقيؤ ويفقدن الكثير من السوائل، وقد يمنعها ذلك من الصيام لمنع حدوث الجفاف.

وقدمت استشاري امراض النساء مي عابدين بعض النصائح حيث تلعب التغذية خلال الحمل دورًا هامًا،

فكيف تتعامل الحامل مع صيام رمضان؟

الإجابة على هذا السؤال ليست قاطعةً، فلم يتفق الأطباء على إجابة، ولا زال هذا الموضوع مثيرًا للجدل.





حيث يستهلك جسم الإنسان أثناء الصوم، بدايةً، مخازن السكريات التي تتواجد بالأساس في الكبد، في سبيل الحصول على الطاقة.من ثم يبدأ الجسم باستخدام الكيتونات المنبثقة من الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة اللازمة والمحافظة على الكتلة العضلية ووظائفها.

تأثير الصيام على جسم الحامل





هذا ما يحدث في جسم الحامل أثناء صيام رمضان:

لا تؤثر الكيتونات سلبًا على جسم الإنسان البالغ، أما بالنسبة للحوامل، فهي أكثر عرضة لحصول ارتفاع في نسبة هذه الكيتونات في الجسم، الأمر الذي قد يؤدي لوصولها للجنين، وعندما تكون كميتها كبيرة، فإنها قد تلحق الضرر به

لكن نسبة الأجسام الكيتونية التي تتراكم أثناء الصيام قليلة، ولايوجد دراسات كافية تؤكد أو تنفي تأثيراتها الضارة





قد يكون من المستحسن ألا تصوم النساء في بداية فترة الحمل خاصة من يعانين من التقيؤ ويفقدن الكثير من السوائل، وذلك لمنع حدوث الجفاف.

نتيجة لهبوط ضغط الدم الطبيعي في الحمل، والذي يؤدي للشعور بالوهن والتعب، فإن الصيام يزيد من هذه الأعراض.





لذلك فالنساء الحوامل عرضة لأن يصبن بالإغماء خلال الصوم، وقد يصبن بشعور عام سيء أكثر من غيرهن من النساء.

أما بالنسبة إلى الثلث الثاني من الحمل فقد بينت الدراسات أن الحمل يستهلك كمية مضاعفة من الطاقة وأن الصيام في هذه المرحلة قد يزيد فرصة حصول الولادة المبكرة.



