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أخبار البلد

لمواجهة كورونا..الصحفيين تتلقى اتصالات وبلاغات الأعضاء طوال ٢٤ ساعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل نقابة الصحفيين لاستقبال كافة اتصالات والبلاغات من خلال اللجان المختصة لتقديم الدعم الكامل لأعضائها طوال ٢٤ ساعة .

ودعا ايمن عبدالمجيد عضو المجلس و رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الزملاء الخاضعين للقرار الوزاري، ويواجهون تعسفًا لإرسال بياناتهم على رقم الواتس (01288888720)، حتى تتخذ النقابة إجراءات الدعم والحماية اللازمة.
  
وأشار عبدالمجيد إلى أن  النقابة تستقبل البلاغات من خلال شكاوى اشتباه «كورورنا» للصحفيين وأسرهم 01288888720 واتس، بالإضافة الى  رقم شكاوى وزارة الصحة (105) و كما تستقبل تحويلات الرعاية الصحية الطبيعية عبر الواتس (01023182393).

وكانت قد أعلنت اللجنة فى بيان أمس تفاصيل البلاغات التى تلقتها طوال الفترة الماضية .

واوضحت أنها تعمل اللجنة انطلاقًا من الأسس التالية:
١- التعاطي مع الأزمة غير المسبوقة، بآليات غير نمطية، ومرونة في تقديم الخدمة، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقد تضمن البيان الأول تلك الإجراءات والآليات، وأرقام الغرفة.

٢- توزيع العمل بين أعضاء غرفة العمليات وفق الاختصاص، لتسيير جميع الأعمال، من طلبات دعم حالات اشتباه «كورونا»،  أو تسيير العمل اليومي، بتقديم خدمة التحويل عبر الواتس على مدار ٢٤ ساعة، وكذلك إنهاء إجراءات استرداد الزملاء مستحقاتهم  المالية، عما يسددونه من فواتير، لدى جهات طبية غير متعاقدة مع مشروع علاج النقابة.


٣- الاهتمام بالشق الوقائي إلى جانب العلاجي، من خلال بذل جهد  لتوفير مواد التعقيم، والتطهير والكمامات، لتكون متاحة للزملاء بأقل أسعار، ومن جهات موثوقة.

٤- الحفاظ على سرية بيانات وحالات الزملاء، ولا نذكر أسماء، إلا في الحالات التي يكشف بياناتها زملاء عبر النشر بالفيس لطلب الدعم، أو الاستفسار عن حالة بعينها، لأن الهدف هو تقديم الدعم والخدمة، للزملاء وأسرهم.

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