ضبط 31 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المنتجات الورقية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لحجبه عن التداول كمية قدرها (31300 قطعة كمامة طبية ، 660 عبوة جل مطهر) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية بقصد رفع أسعارها.