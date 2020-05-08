ضبط 31 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المنتجات الورقية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لحجبه عن التداول كمية قدرها (31300 قطعة كمامة طبية ، 660 عبوة جل مطهر) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية بقصد رفع أسعارها.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.