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فن

لما تكلم صاحبك الشبح.. رامز جلال ينشر فيديو جديدا لـ حسن شاكوش.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 10:50 م
رامز جلال و حسن شاكوش
رامز جلال و حسن شاكوش
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مصطفى كرم

شارك رامز جلال جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو جديد له مع حسن شاكوش من حلقة برنامجه للمقالب رامز مجنون رسمي.


وظهر رامز خلال الفيديو وهو يقول لـ حسن شاكوش هو فيه أستاذ غيري يالا، وعلق على الفيديو قائلا: "لما تكلم صاحبك الشبح".


ووقع حسن شاكوش، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.

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