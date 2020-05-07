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فن

أخبار الفن.. حقيقة فبركة رامز مجنون رسمي.. السر في عدم نعي عمرو دياب لوالدة زوجته زينة عاشور

الخميس 07/مايو/2020 - 11:30 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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محمد نبيل - محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالى.

3 شروط تحدد قبول آيتن عامر لأدوارها.. تعرف عليهم


كشفت لنا الفنانة ايتن عامر عن الأسس التى تختار على أساسها الأدوار التى تجسدها.


فبركة رامز مجنون رسمي .. مذيعة البرنامج تجيب


الكثير من جمهور برنامج "رامز مجنون رسمي" يعلم بأن النجوم يعرفون أنه مقلب لرامز ولكن لا يعرفون التفاصيل.


سر عدم نعي عمرو دياب لوالدة زوجته زينة عاشور


تساءل عدد من الجمهور عن السر وراء عدم نعي الفنان عمرو دياب والدة زوجته زينة عاشور، التي وافتها المنية أمس الأربعاء.


نبيل الحلفاوي يحذر متابعيه من حساب عبر فيسبوك .. تفاصيل


حذّر الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر من حساب ينتحل شخصيته على "فيس بوك" . 

خيانة عهد.. انتقادات لـ حلا شيحة بعد تواضع أدائها واختلاف ملامحها بسبب عمليات التجميل


يوم بعد يوم ومع عرض حلقات مسلسل "خيانة عهد" تزداد الانتقادات للفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، بعد ملاحظة أثر عمليات التجميل على وجهها، وهو ما أدى إلى تغيير لافت في ملامحها حال دون تقديمها لأفضل أداء لها، في شخصية ثرية دراميا تميل إلى الشر، كانت لتقدمها بشكل أفضل من ذلك.

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