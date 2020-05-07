لعبة النسيان.. شخص غامض يراقب دينا الشربيني

الكل يراقب الآخر في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لعبة النسيان، فبعد أن تتأكد رقية (دينا الشربيني) من وجود علاقة في الماضي بينها وبين زينة (مريم الخشت) سكرتيرة زوجها المقتول، بدأت في مراقبتها علّها تدرك شيئًا يكوّن لديها صورة عن الحقيقة، في الوقت نفسه الذي يراقب نادر (علي قاسم) رقيّة ليعرف أين تذهب ومع من، فلماذا يخشى عودة ذاكرتها؟









كما كشفت الحلقة عن ذهاب زينة إلى مكتب نادر لتطلب منه إبعاد رقية عنها، وتحكي له عن مراقبتها لها، وسؤال أفراد الأمن عنها، بينما مازالت رقيّة تشك في مصدر ثروة زينة، خاصةً إنها لا تعمل حاليًا، وخلال الحلقة ظهر رجل غامض يراقب رقيّة ويلتقط لها صورًا بينما تجلس في مطعم عمرو (أحمد داود)، فلحساب من يعمل هذا الرجل؟ وما الهدف من التقاط هذه الصور؟.









ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.









وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



