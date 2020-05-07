AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبة النسيان.. شخص غامض يراقب دينا الشربيني

الخميس 07/مايو/2020 - 10:53 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
Advertisements
محمد نبيـل

الكل يراقب الآخر في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لعبة النسيان، فبعد أن تتأكد رقية (دينا الشربيني) من وجود علاقة في الماضي بينها وبين زينة (مريم الخشت) سكرتيرة زوجها المقتول، بدأت في مراقبتها علّها تدرك شيئًا يكوّن لديها صورة عن الحقيقة، في الوقت نفسه الذي يراقب نادر (علي قاسم) رقيّة ليعرف أين تذهب ومع من، فلماذا يخشى عودة ذاكرتها؟



كما كشفت الحلقة عن ذهاب زينة إلى مكتب نادر لتطلب منه إبعاد رقية عنها، وتحكي له عن مراقبتها لها، وسؤال أفراد الأمن عنها، بينما مازالت رقيّة تشك في مصدر ثروة زينة، خاصةً إنها لا تعمل حاليًا، وخلال الحلقة ظهر رجل غامض يراقب رقيّة ويلتقط لها صورًا بينما تجلس في مطعم عمرو (أحمد داود)، فلحساب من يعمل هذا الرجل؟ وما الهدف من التقاط هذه الصور؟.



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعبة النسيان الحلقة 1.. دينا الشربيني في تريند تويتر

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني تسترجع الماضي وتصاب بانهيار عصبي

اتهامات بالخيانة ومحاولات انتحار .. انهيار دينا الشربيني بـ لعبة النسيان.. رقية تفقد الوعي وتحاول الانتحار.. وتحكي لطبيبتها النفسية قصصها الرومانسية

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

وصلة رقص لـ رجاء الجداوي مع دينا الشربيني في لعبة النسيان

دينا الشربيني: نهاية مسلسل لعبة النسيان غير متوقعة

ترشيحاتنا

إجراءات احترازية لتجنب التزاحم في المدارس عند تسليم الأبحاث.. تعرف عليها

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

علاوة سنوية لأصحاب المعاشات أول يوليو..مشروع قانون

اكتشف محمد رمضان من 16 سنة.. المخرج حسام الدين صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ البرنس

هل الزواج في رمضان عذر مبيح للإفطار؟.. فيديو

لما تكلم صاحبك الشبح.. رامز جلال ينشر فيديو جديدا لـ حسن شاكوش.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل