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حوادث

الذبح خارج السلخانة..النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:12 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة الذبح خارج السلخانة.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سببًا من أسباب المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس.

وكان الخطر الذي يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة ٦١ من قانون العقوبات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاع الطاعن في شأن اضطراره إلى ذبح الحيوان أن يكون مقترنًا بالصواب.
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