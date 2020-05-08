الذبح خارج السلخانة..النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة الذبح خارج السلخانة.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سببًا من أسباب المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس.



