"طيار" إماراتية لـ صدى البلد: الحركة توقفت وكسبنا أشياء مهمة

توقف الطيران ولم يتوقف الأمل، ستصفو السماء قريبا ونحلق من جديد.. هكذا بدأت مساعد طيار أول ريم النعيمى بطيران الاتحاد حديثها لـ صدى البلد، عن الواقع الحالى فى ظل ظروف فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران.

قالت النعيمى: "اعتدت على رؤية العالم من قمرة القيادة بشكل يومي، لكن رمضان هو شهر للتأمل وبينما أنا الآن بعيدة عن مقعد الطائرة حاليا بسبب فيروس كورونا، فإنني أقرب إلى عائلتي ووطني وهذا مكسب كبير.

وتابعت: رمضان هذا العام سيكون مختلفا، لكن تكاتفنا اليوم أكثر أهمية عن أي وقت مضى.

ووجهت النعيمى رسالة لجميع الطيارين بأن يتحلّوا بالأمل والتفاؤل، قائلة: أنتظر حتى العودة للطيران قريبًا".

ووجهت الشكر لزملائها وجميع العاملين بالصفوف تحية شكر وتقدير لخط الدفاع الأول على إخلاصهم وتضحياتهم في العمل.

جدير بالذكر أنه على مدار الأسابيع الماضية، سيرت الاتحاد للطيران رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهل لرعاياها العودة لديارهم بسلام وأمان.

واستؤنفت هذه الرحلات بشكل منتظم من 5 أبريل إلى عدد من الوجهات حول العالم بعد الحصول على الموافقات الحكومية.