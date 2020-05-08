فصيلة الحيوانات المنوية.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تعيين فصيلة الحيوانات المنوية.





جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا.





وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعينًا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيًا و هو الطبيب الشرعي.



