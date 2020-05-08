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حوادث

فصيلة الحيوانات المنوية.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:58 م
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تعيين فصيلة الحيوانات المنوية.

جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا.

وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعينًا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيًا و هو الطبيب الشرعي.

أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
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