مكرم محمد أحمد: مبارك قال لي "الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر"

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان على وعي تام بخطورة الإخوان والجماعات الإسلامية.





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى عمرو عبدالحميد: الرئيس مبارك أخبرنى شخصيا بخطورة جماعة الإخوان على مصر.





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وأوضح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أنه حدث بالفعل وجنح الرئيس مبارك للإخوان كما جنحوا إليه في فترة من الفترات، لأن الظروف كانت أقوى، لكن مبارك كان يدرك تمام الإدراك أنهم الخطر الحقيقى على مصر.





وقال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان رئيسا وطنيا وكان يكره الاسرائيليين والامريكان.