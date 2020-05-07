كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات الوقائية الجادة حتى نهاية شهر رمضان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 44.





يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





قال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الجادة حتي نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلي فرض عقوبات على المخالفين من المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.





جدير بالذكر، أن قرار حظر التجول الليلي يبدأ من الـ 9 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، حتى نهاية شهر رمضان، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.