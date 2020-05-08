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اقتصاد

العالم يواجه تحديات في إدارة قطاعي الصحة والاقتصاد.. الحظر الجزئي الحل المناسب

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:48 ص
المهندس بهاء العادلى،
المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر
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علياء فوزى
قال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن دول العالم تواجه تحديات كبرى فى ادارة ملفى الاقتصاد و الصحة خلال ازمة انتشار وباء فيروس كوورنا، واحداث توازن بين الملفين اصبح ضروة واى خطأ سيكون له تداعيات سيئة على المدى البعيد .

أكد العادلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"
أن الحفاظ على ارواح الناس مهم بلاشك و فتح الاقتصاد ياتى على نفس الاهمية كونهما العنصرين الاساسين لقيام اى دولة وتقدمها مضيفا هناك دول لا تملك رفاهية الاغلاق الكامل ووقف الانتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر .

أوضح العادلى ،أن منح اجازات للعمالة و مع صرف الاجور غير مقبول فالدولة لا تحتمل دفع تعويضات للقطاع الصناعى او حتى منح رواتب لهم او اعانات و ايضا المستثمرين سيتعرضون لنقص شديد فى السيولة تهدد استمرار المشروع الصناعى و على الجانب الاخر ترك الاقتصاد مفتوح بالكامل خطر جدا على الاقتصاد و الصحة العامة خير مثال على ذلك ماحدث فى الولايات المتحدة حيث تجاهلت الامر فى البداية حتى تفاقمت الازمة و سجلت اعلى معدلات اصابة بفيروس كورونا فى العالم" .

تابع " الحظر الجزئى حل مناسب و بالفعل اتخذت مصر هذا الاجراء بفرض ساعات للحظر و السماح بالعمل فى الفترة من 9 مساءا حتى 6 صباحا، و فتح القطاعات الاقتصادية الهامة و على رأسها الصناعة".

أضاف العادلى،أن حدوث اى توقف فى النشاط الصناعى الان سيترتب عليه خسائر عدة اهمها تسريح العمالة و ندرة السلع فى الاسواق .
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