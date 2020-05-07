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توك شو

رامي رضوان يوجه رسالة للحكومة بشأن الحظر في عيد الفطر

الخميس 07/مايو/2020 - 11:38 م
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
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البهي عمرو

قال الإعلامى رامى رضوان، إن الليلة ليلة النصف من رمضان، وأتمنى أن يكون هناك التزام أكثر من المواطنين خلال الـ 15 يومًا المقبلة.


وأضاف رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز أن، الحكومة ستقوم باتخاذ قرارات جديدة بعد أسبوعين من اليوم.


وأوضح  أن الحكومة حذرت المواطنين من ارتفاع الأعداد المصابة بكورونا، مؤكدًا العدد داخل على 400 فى اليوم.


ولفت رضوان إلى أنه يتمنى أن تكون القرارات الجديدة الخاصة بحظر التجوال تتم بعد العيد ولا يتم تخفيف الإجراءات فى العيد حتى لا ترتفع أعداد المصابين، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ الاجراءات المناسبة لكل مرحلة ولكن نتمنى أن يستمر الحظر كما هو لبعد العبد.


وأشار إلى أن الحكومة كشفت أن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة فى أعداد المصابين وعلينا الالتزام بالمنازل.

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