أهالى قرية القلعة بقنا: الوحدة الصحية خالية من الأطباء

أستغاث المواطن أحمد جمال الزين، المقيم في قرية القلعة مركز قفط محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة عدد الأطباء بالوحدة الصحية الخاصة بالقرية.

قال في رسالته إن الوحدة الصحية بالقلعة مركز قفط شبه خالية بسبب عدم تواجد الأطباء بها، مع العلم بأن الوحدة من المفترض أنها تقدم الخدمات لمدة 24 ساعة.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01270941808

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.