بعد مشهد يسرا.. إشادات واسعة بـ خيانة عهد

أحدثت الفنانة يسرا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهدها المأساوي، الذي عرض في حلقة اليوم من مسلسل «خيانة عهد» ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، ما دفع كثيرا من النشطاء والشخصيات المعروفة للإشادة بهذا المشهد.
عمرو أديب
كتب الإعلامي عمرو أديب عبر تويتر: «حلقه النهارده من خيانة عهد تقطع القلب.. يسرا عالمية ودور العمر لحلا شيحة وجومانة مراد غير عادية وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبة للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز».
بوسي شلبي
كتبت الإعلامية بوسي شلبي، عبر انستجرام: «حلقة النهاردة من خيانة عهد تقطع القلب يسرا عالميه ودور العمر لحلا شيحه وجومانه مراد غير عاديه وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبة للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز».
يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.