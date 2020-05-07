بعد مشهد يسرا.. إشادات واسعة بـ خيانة عهد

عمرو أديب

كتب الإعلامي عمرو أديب عبر تويتر: « حلقه النهارده من خيانة عهد تقطع القلب.. يسرا عالمية ودور العمر لحلا شيحة وجومانة مراد غير عادية وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبة للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز ».

بوسي شلبي

كتبت الإعلامية بوسي شلبي، عبر انستجرام: « حلقة النهاردة من خيانة عهد تقطع القلب يسرا عالميه ودور العمر لحلا شيحه وجومانه مراد غير عاديه وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبة للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز ».

يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







