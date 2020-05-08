مكرم محمد أحمد: بعد انتصارات أكتوبر كان علينا استثمار ذلك في التواصل مع الإسرائيليين.. فيديو

علق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اتهامه بالتطبيع من اسرائيل عقب انتصار أكتوبر 1973، من خلاله إجراء حوارات مع مسؤولين إسرائيليين قائلا آنذاك قائلا:" إيه اللي مخوفنا من الكلام مع إسرائيل".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "تن"تقديم الاعلامى عمرو عبدالحميد: كان سأل من اتهمنى بالتطبيع ومن فى السلطة " إيه اللي مخوفنا من الكلام مع إسرائيل"، معقبا:" بعد انتصارات اكتوبر كان يجب استثمار هذا الوقت في التواصل مع الاسرائيليين وكشفهم والوثوق فى قدراتنا.





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وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أنه إذا عاد الوقت سيكرر ما فعله بالحديث مع الإسرائيليين.



