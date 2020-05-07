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رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

الخميس 07/مايو/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :



حسم المغربي حميد أحداد لاعب فريق الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي، مستقبله مع القلعة البيضاء.



وجه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة إلى النادي الأهلي ونجم الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.



كشف محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وليرس البلجيكى السابق أن جميع لاعبى الكرة الذين يظهرون فى برنامج الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان على دارية بالأمر قبل التصوير، ويحصلون على مبالغ مالية نظير تمثيل عدم معرفتهم بالمقالب.



كشف ناصر منسي نجم فريق بيراميدز عن سر فشل انضمامه لـ فريق الزمالك وقت مشاركته مع فريق الداخلية. مشددا على أن المقابل المادي كان السبب الرئيسي في فشل المفاوضات.


حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطالبة لاعبيه بتطبيق قياس الوزن الدوري وبشكل يومي لملاحظة أي شيء طارئ نتيجة أجواء شهر رمضان بجانب الحظر المفروض والاستمرار في المنازل.


قررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل النظر فى الشكاوى المقدمة من الأندية واللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية إلى ما بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.


هددت عروض الاحتراف التي وصلت مؤخرا إلى نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رمضان صبحي، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
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