أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

كشف ناصر منسي نجم فريق بيراميدز عن سر فشل انضمامه لـ فريق الزمالك وقت مشاركته مع فريق الداخلية. مشددا على أن المقابل المادي كان السبب الرئيسي في فشل المفاوضات.

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطالبة لاعبيه بتطبيق قياس الوزن الدوري وبشكل يومي لملاحظة أي شيء طارئ نتيجة أجواء شهر رمضان بجانب الحظر المفروض والاستمرار في المنازل.









قررت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل النظر فى الشكاوى المقدمة من الأندية واللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية إلى ما بعد إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.







