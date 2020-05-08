يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

يعتاد الكثير على تناول المشروبات الغازية بأوقات الفطار، وقد حذر الصيدلي باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2 من تناول من تناول المشروبات الغازية وقت الإفطار في شهر رمضان.









وأكد السعيد أن المشروبات الغازية تقلل من المناعة وهذا غير متوافق مع الظروف التي نمر بها في ظل تفشي فيروس كورونا حيث يحتاج كل شخص الي مناعة قوية





وتابع "المشروبات الغازية تؤدي إلى العديد من الأمراض حيث إن الفركتوز الموجود في المياه الغازية يؤدي إلى زيادة الدهون والسمنة وتتغدى البكتيريا الضارة عليه مما يؤدي الى مشاكل في الهضم .



