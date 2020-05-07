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أخبار البلد

بريد وبنك.. موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الخميس 07/مايو/2020 - 11:38 م
منحة الـ 500 جنيه
منحة الـ 500 جنيه
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هيثم سعد الدين
أعلنت وزارة القوى العاملة أن صرف المرحلة الأولي من منحة الـ 500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلى أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وطمأنت وزارة القوي العاملة المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربعة المذكورة، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة  الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلى 18 مايو الجاري وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية. 

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة علي أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الإعلام  المقروءة والمرئية والمسموعة.
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