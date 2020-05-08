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نزار سامي يتحدث عن خدمات التحول الرقمي فى ظل نظام التباعد الاجتماعي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:26 ص
الدكتور نزار سامي،
الدكتور نزار سامي، مستشار الابتكار والتكنولوجيا
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أسامة علي

قال الدكتور نزار سامي، مستشار الابتكار والتكنولوجيا بجامعة القاهرة، إن خدمات التحول الرقمي في مصر بدأت منذ 2015، من خلال العديد من البرامج والمؤسسات الوطنية.


وتابع نزار سامى  خلال استضافته ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، على المستوى الفردى حدث تباعد، وعلى المستوى الرقمى ازداد القرب، فيما يعرف بالربط عن طريق النظم الرقمية.


وأوضح ، مستشار الابتكار والتكنولوجيا، أن الممارسات التقليدية، توقفت بصورة أو بأخرى، لذا تم استرجاع الممارسات ولكن باستخدام التكنولوجيا، لأنها المسار المؤمن فى الوقت الحالى.


وأكد الدكتور نزار سامي، أهمية أدوار مقدمي الخدمات والمتلقين لها والقطاع الخاص، فى ظل وجود البرامج الوطنية التي تساعد الناس على التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا.


وختم ، مستشار الابتكار والتكنولوجيا حديثه قائلا: حاليا المواطن العادى هو الذي أصبح يطلب الاعتماد على التكنولوجيا.

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