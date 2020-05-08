اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن موعد دورة اللغة الإنجليزية تمهيدي أونلاين

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، عن عقد دورة الللغة الإنجليزية تمهيدى أونلاين، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، في الساعة 3 وحتى 6 صباحا.
وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على تلك الرابط.
أقر ايضا:
جامعة القاهرة تعلن عناوين الموضوعات البحثية لطلاب سنوات النقل.. ومعاملة الطلاب الباقين للإعادة مثل المستجدين
وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه من الممكن أن يتم الدفع الكترونيا من خلال كود الدورة تدفع بيه عند أى ماكينة فوري (خدمة فورى باى)، على أن يتم تأكيد الدفع على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فوري حسب احتياجك الطالب.