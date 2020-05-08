اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن موعد دورة اللغة الإنجليزية تمهيدي أونلاين





وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على تلك الرابط





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وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه من الممكن أن يتم الدفع الكترونيا من خلال كود الدورة تدفع بيه عند أى ماكينة فوري (خدمة فورى باى)، على أن يتم تأكيد الدفع على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فوري حسب احتياجك الطالب.