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تعليم

اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن موعد دورة اللغة الإنجليزية تمهيدي أونلاين

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، عن عقد دورة الللغة الإنجليزية تمهيدى أونلاين، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 مايو الجاري، في الساعة 3 وحتى 6 صباحا.

وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على تلك الرابط.

أقر ايضا:


وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه من الممكن أن يتم الدفع الكترونيا من خلال كود الدورة  تدفع بيه عند أى ماكينة فوري (خدمة فورى باى)، على أن يتم تأكيد الدفع على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فوري حسب احتياجك الطالب.
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