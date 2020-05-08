الحكومة تخطر البرلمان بتوجيه القيادة السياسية في تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص بمعدل 2000 جنيه.. والأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:

مناقشات موسعة حول موازنة الاتصالات

الإتصالات لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم

مطالبات بلجنة ثلاثية لدراسة تراجع الاستثمارات

الإيرادات من خدمة البريد السريع تثير المناقشات









شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس مناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات حيث طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، خصوصا مع أزمة فيروس كورونا وما تتطلبه على سبيل المثال في اللجوء للتعلم عن بعد.





وأشار إلى أن موازنة وزارة الاتصالات لا يقل أهمية عن موازنة قطاعي الصحة والتعليم، لذا لا بد من من النظر في موازنة هذا القطاع، فيما وعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، الموازنة الحالية للقطاع بواقع ١٧ مليار جنيه، موضحا أن التمويل الذاتي لا يتعدى مليار و ربع والباقي يأتي من الموازنة العامة للدولة.





وقال: نواجه مشكلة في توفير التمويل الذاتي لذا هناك تنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير التمويل، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تبذل بعد جائحة كورونا وهناك تحركات لمزيد من البحث عن الدعم البديل والتمويل الذاتي.





وفي هذا الصدد طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إرسال مذكرة خلال ٤٨ ساعة بالاحتياجات المطلوبة لهذا القطاع.





وتساءلت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة مخصصات الإنفاق على الدعاية والإعلان فى مشروع موازنة هيئة البريد من 4 ملايين جنيه فى موازنة 2014/2015 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى 2020/2021.





وأوضح عبده علوان، رئيس هيئة البريد، أن زيادة المبلغ من 4 ملايين فى 2014 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى الجديد يرجع إلى وجود منتجات جديد وتعاقدات مع وسائل إعلان مختلفة.





وكما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن خسائر فرق العملة حيث أن المبلغ فى موازنة العام الجارى 2019/2020 كان 7 ملايين جنيه، وفى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 بلغت 31 مليون جنيه.





ومن جانبه طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من عبده علوان، رئيس هيئة البريد بإعداد مذكرة حول فرق العملة وتسليمها للجنة.





وأثار مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.





وأوضح مصطفى سالم، أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى ٦% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذي يصل إلى مليار و٣٠٠ مليون.





وأشار النائب، إلى أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصا وأن الفارق كبير جدا.





من جانبه رد عبده علوان، رئيس الهيئة للبريد، مؤكدا أن الهيئة لها بعد اجتماعي في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن هناك دعم في هذه الأسعار مما يخفض جزءا من الأرباح.





وأكد علوان، أن في القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى في الأوزان بينما في الهيئة يكون الحساب على حسب الوزن.

فيما عقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: لكن الفرق ميبقاش ٩٤%، مشيرا إلى أن البريد المصري لديه فرصة كبيرة في زيادة الإيرادات.





وأشار عيسى، إلى أن الهيئة لديها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا وأن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.





وقال: علينا التفكير بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة من مكاتب البريد والبحث عن دور استثماري تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة، والعمل كذلك على دعم خطط الشمول المالي.





كما طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات لبحث أسباب الخسائر في عدد من قطاعات الاتصالات.





واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على مشروع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين أنها لا تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد، لاسيما في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، فضلا عن زيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ونفى محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، تراجع حجم الاستثمارات المالية بقطاع الاتصالات، قائلا: التراجع الذي يظهر في وزارة الاتصالات أو بعض الهيئات في الاستثمارات المالية مرتبط بحجم المشروعات، لكن الاستثمارات على أرض الواقع زادت 4 أضعاف ، وأوضح أن الاستثمارات تضاعفت من 2.5 مليار جنيه العام الحالي إلى 10 مليارات جنيه، ويأتي ذلك في إطار تطوير منظومة الاتصالات والتحول الرقمي وزيادة المشروعات والجزء الأكبر منها بالعاصمة الإدارية وهي مشروعات من تمويل الخزانة العامة للدولة.





واستعرض أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومى للأجور التى تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومى 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة.





وأوضح أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، إلى أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التى تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، لافتا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيها، وباحتساب 8 ساعات عمل فى اليوم وعدد أيام العمل فى الشهر سيصبح الدخل الشهرى 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات.





كما كشف كمال عن بدء المجلس القومى للأجور فى إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانونى الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.