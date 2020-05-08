تجارة عين شمس تجيب على الأسئلة الخاصة بطلاب فرق النقل والبكالوريوس

أجابت الصفحة الرسمية بكلية تجارة جامعة عين شمس علي بعض الأسئلة الخاصة التي تم أرسلها من قبل الطلاب بفرق النهائية والنقل بعد قرارت المجلس الاعلي للجماعات أمس .





وجاءت الاسئلة والاجابة علي النحو التالي :





حاول اجمع مجموعة من التساؤلات التى ترسلوها واجاوب عليها لتسهيل الأمور عليكم:

س1- انا طالب فى الفرقة الرابعة ومعى مواد تخلف من فرقة سابقة (فرقة اولى او ثانية أو ثالثة) هعمل ايه؟





ج1- مواد الفرقة الرابعة نفسها فى التيرم الحالى لا يوجد لها أبحاث ولكن سوف تمتحن امتحان عادى عند تحديد المجلس الاعلى للجامعات ميعاد الامتحان..... اما مواد التخلف إللى عندك من فرقة سابقة (فرقة اولى او ثانية أو ثالثة) هتعمل فيها بحث وتقدمه مثل باقى الطلاب.





س2- انا طالب باقى للاعاده فى الفرقة الرابعة هل اعمل بحث ام امتحان؟

ج2- طلاب الفرقة الرابعة لا يوجد لهم بحث ولكن يؤدون امتحان طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وفى الميعاد الذي سوف يحدده المجلس.





س3- انا طالب باقى للاعادة فى الفرقة الأولى او الثانية أو الثالثة هل اعمل بحث؟

ج3- الطلاب الباقون للاعادة للمرة الاولى او الثانية او الثالثة فى سنوات النقل (الفرقة الأولى او الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة) يقدمون أبحاث مثل باقى الطلاب كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7.





س4- انا طالب فى الفرقة الثالثة ومعى مواد تخلف من الفرقة الأولى اوالثانية... ماذا أفعل فى مواد التخلف؟

ج4- مواد التخلف يقدم فيها أبحاث كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7.

س5- انا طالب فى الفرقة الثانية ومعى مواد تخلف من الفرقة الأولى... ماذا افعل فى مواد التخلف؟

ج5- مواد التخلف يقدم فيها أبحاث كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7.



