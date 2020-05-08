AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تجارة عين شمس تجيب على الأسئلة الخاصة بطلاب فرق النقل والبكالوريوس

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أجابت الصفحة الرسمية بكلية تجارة  جامعة عين شمس علي بعض  الأسئلة الخاصة التي تم أرسلها من قبل الطلاب بفرق النهائية والنقل بعد قرارت المجلس الاعلي للجماعات أمس .

وجاءت الاسئلة والاجابة علي النحو التالي :

حاول اجمع مجموعة من التساؤلات التى ترسلوها واجاوب عليها لتسهيل الأمور عليكم: 
س1- انا طالب فى الفرقة الرابعة ومعى مواد تخلف من فرقة سابقة (فرقة اولى او ثانية أو  ثالثة) هعمل ايه؟

ج1-  مواد الفرقة الرابعة نفسها فى التيرم الحالى لا يوجد لها أبحاث ولكن سوف تمتحن امتحان عادى عند تحديد المجلس الاعلى للجامعات ميعاد الامتحان..... اما مواد التخلف إللى عندك من فرقة سابقة (فرقة اولى او ثانية أو  ثالثة) هتعمل فيها بحث وتقدمه مثل باقى الطلاب.

س2- انا طالب باقى للاعاده فى الفرقة الرابعة هل اعمل بحث ام امتحان؟
ج2- طلاب الفرقة الرابعة لا يوجد لهم بحث ولكن يؤدون امتحان طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وفى الميعاد الذي سوف يحدده المجلس.

س3- انا طالب باقى للاعادة فى الفرقة الأولى او الثانية أو الثالثة هل اعمل بحث؟
ج3- الطلاب الباقون للاعادة للمرة الاولى او الثانية او الثالثة فى سنوات النقل (الفرقة الأولى او الفرقة الثانية او الفرقة الثالثة) يقدمون أبحاث مثل باقى الطلاب كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7. 

س4- انا طالب فى الفرقة الثالثة ومعى مواد تخلف من الفرقة الأولى اوالثانية... ماذا أفعل فى مواد التخلف؟ 
ج4- مواد التخلف يقدم فيها أبحاث كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7.
 
س5- انا طالب فى الفرقة الثانية ومعى مواد تخلف من الفرقة الأولى... ماذا افعل فى مواد التخلف؟ 
ج5- مواد التخلف يقدم فيها أبحاث كما قرر المجلس الاعلى للجامعات اليوم 2020/5/7. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

عميد حقوق المنصورة: طلاب الفرق الثلاثة سيؤدون بحثا فى كل مادة

لطلاب جامعة الفيوم.. 7 مايو إعلان تفاصيل تقديم الأبحاث وتسليمها في 30 مايو

كل ما تريد معرفته عن كيفية احتساب درجات الترم الثاني بجميع كليات جامعة الزقازيق.. تفاصيل

بعد استثنائهم من تقديم الأبحاث.. طلاب التخلفات: القرار غير عادل.. وأقصى تقدير لنا مقبول وفق اللوائح المنظمة

طلاب التخلفات يحتجون على قرار الأعلى للجامعات ويطالبون بالمساواة مع المستجدين

ترشيحاتنا

إذاعة كتالونية: حالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني .. تفاصيل

الحظر في العيد.. 10 خطوات حاسمة للتخلص من كورونا

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

أحمد زاهر لـ روجينا: ربنا يديكي على قد نيتك الجميلة يا أجمد ممثلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف