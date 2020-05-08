غرابة: رحيل إيهاب جلال لم يؤثر في إنبي ونكن له كل الحب.. فيديو

كشف محمد خالد غرابة، عضو مجلس ادارة نادي انبي عن حالة الادارة واللاعبين بعد رحيل ايهاب جلال المدير الفني السابق للفريق البترولي.





وقال غرابة خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، إن رحيل ايهاب جلال كانت برغبته ولم نتدخل في صفقة انتقاله وهو من أفضل المدربين في مصر.





وأضاف عضو مجلس ادارة انبي، أن الشرط الجزائي الذي كان في عقد ايهاب جلال شدده بالكامل.





وتابع: مجلس الادارة لا يوجد بينها وبين ايهاب جلال اي مشكلات ونكن له كل حب ومودة.



