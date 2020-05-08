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رياضة

إنبي: حمدي فتحي انتقل للأهلي بعد مفاوضات طويلة.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:31 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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عمرو ابوبكر
كشف محمد خالد غرابة، عضو مجلس ادارة نادي انبي عن اهم صفقة تمت في انبي خلال تواجده وأكثر تعاقد مادي وأطول فترة مفاوضات. 

وقال غرابة خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، إن أغلى صفقة تمت في انبي كانت تعاقد الأهلي مع صلاح محسن. 

وأضاف عضو مجلس ادارة انبي، أن أطول فترة مفاوضات كانت مع اللاعب حمدي فتحي الذي انتقل للأهلي في وقت تواجدي. 

وتابع: مجلس الإدارة لا يتحرك نحو المادة نهائياََ ولكن نرغب دائماََ في تحقيق الصالح للاعب. 

واشار غرابة، الى أن أفشة وعماد السيد من اللاعبين الذين انتقلوا بسهوله ويسر وبناء على رغبتهم. 
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