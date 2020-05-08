اهم الاخبار: الحكومة تلجأ للتعايش مع كورونا .. الصحة العالمية تختبر 80 لقاحا .. مصير الدوري الممتاز

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :









قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التى كانت مطبقة خلال الفترة الماضية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" " اقرأ المزيد ".













أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع المواطنين ضد وباء فيروس كورونا، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم " اقرأ المزيد ".













أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 72 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد ".













أسدل مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مد فترة إيقاف النشاط الكروي حتى نهاية مايو الجاري " اقرأ المزيد " .













كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما " اقرأ المزيد " .







