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توك شو

يا القناع يا الوداع.. أستاذ فيروسات يحذر من انتشار كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:36 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم إصابة 393 حالة جديدة، موضحا أن هذه الأزمة  ترجع لـسلوكيات الأفراد.


وأضاف أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامية  بسمة وهبة أن " المواطنين غير ملتزمين بقرار الحكومة وسنصل لـ 8 آلاف حالة مصابة بعد أيام".


وأشار إلى أن ارتداء الكمامة والجوانتى أمر مهم ومطلوب، وأكد أن هناك دولا تفرض عقوبات على المواطن غير الملتزمين بالتعليمات.


وأوضح أن الجميع عليه الالتزام بقرارات الحكومة وارتداء الكمامات معلقًا " يا القناع يا الوداع ".


ولفت  إلى أن أسعار الكمامات أصبحت رخيصة للغاية و على الجميع الالتزام وارتدائها.


وتابع أن هذا المرض مرض سلوكيات الأفراد، وأكد أن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة سيكون هناك ارتفاع فى الأعداد وأن الفرد عليه 70% من القضاء على هذه الأزمة وأكد أنه من المتوقع أن تنتهى الأزمة بنهاية شهر مايو وبداية فصل الصيف.

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