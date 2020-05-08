لطيف على المعدة ويمنع العطش .. لبن الجمال لا غنى عنه في سحور أبناء الجنوب





من الأشياء التي تدهشك بها حلايب وشلاتين، هي رؤيتك لزجاجات المياه المعاد استخدامها وتعبئتها مرة أخرى بـ "لبن الإبل" القادم إلى الأسواق من المراعي و مراحات الإبل وتنتشر تلك الألبان فى كل أوقات السنة ولكن يزداد الإقبال عليها فى شهر رمضان حيث يحرص أهالى الجنوب بمرسى علم وقراها ومدينة حلايب وشلاتين على شراء تلك الألبان التى لا غنى عنها فى كل سحور جنوب البحر الاحمر..









يقول الباحث البيئى على دورا ان بيع البان الجمال هي مهنة يمارسها البعض نظرًا لسهولتها، فقط ما عليك سوى جمع الزجاجات الفارغة وتنظيفها جيدًا، ومن ثم الحصول على اللبن من أسياد الإبل على وعد أن تعطيهم نصيبهم من البيع في نهاية اليوم، وفي المقابل تبيع أنت الزجاجة الكبرى منها بـ٣٥ج تقريبًا، مع ضمان زجاجة لبن طازجة وباردة في المساء.





يضيف محمد زين أحد مشايخ الجنوب لبن الجمال له طعم متفرد لاذع بعض الشيء، وأحيانًا قد يكون مالحًا أو يشبه طعم الماء، ويرجع اختلاف طعمه إلى نوع الغذاء الّذي يتناوله الإبل أو نوع المراعي الّتي يرتادها في العادة، بالإضافة إلى نوع الماء الّذي يشربه. يتكوّن لبن الجمل من العديد من المركّبات البروتينيّة والمواد غير القابلة للتخثر، كما يتكوّن من مضادات سميّة تحارب الجراثيم والبكتيريا، وهذا الأمر يجعله صالحًا للتخزين لفترة أطول؛ فهو لا يتعفّن ولا يسمح بنمو الجراثيم فيه.



