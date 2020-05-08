فيها حاجة حلوة .. دعم قسم كلى صناعي مستشفى الفشن بـ3 ماكينات غسيل كلوى

أعلنت مديرية صحة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة ، بأنه تم استلام ثلاث ماكينات غسيل كلوي جديده لاستبدالها بالماكينات القديمة بقسم الكلى الصناعي بمستشفى الفشن المركزي جنوب المحافظة .





وقال وكيل الوزارة أن ذلك في اطار البروتكول الذى تم توقيعه "بتاريخ ١٧" فبراير بين الصحة وجمعية طريق الخير برعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف للدعم بعدد من ماكينات الغسيل الكلوي لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الإنتظار بالمستشفى.





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كما وجهه وكيل وزارة الصحة الشكر إلي المهندس محمد علي عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير بالفشن وكل أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومساهمتهم الخيرية من أجل التخفيف من آلام المرضى.