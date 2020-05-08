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تامر أمين يحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن كورونا: مشاكل كبيرة جدا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:42 ص
تامر أمين
تامر أمين
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حمزة شعيب
حذر الإعلامي تامر  أمين، من زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلا: "عدم الالتزام سيؤدي بنا إلى مشاكل كبيرة جدا".

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: "الناس مش ملتزمة وفيه تجمعات يوميا في ليل رمضان ده خطر علينا كلنا، مناشدا المواطنين بضرورة الإلتزام.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
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