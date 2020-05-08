الحظر في العيد.. 10 خطوات حاسمة للتخلص من كورونا

قال الدكتور اسامة حمدي استاذ امراض الباطنة بجامعة هارفورد الامريكية اننا في سباق سرعة مع فيروس خطير وواسع الانتشار ويجب على الدولة سريعًا اتخاذ ١٠ خطوات للوقاية من انتشار الفيروس بمصر لعلمي اليقيني بأن كل يوم بل وكل ساعة محسوبة في سباق السرعة مع الوباء.





ورغم أن معظم ما طالبت به نفذ ولكن بعد عدة أيام إلى أن طبق الحظر الجزئي في ٢٥ مارس. وكانت هذه الفترة كافية لزيادة إنتشار الفيروس . واليوم وأنا أرى توغل الفيروس بصورة أكبر وأسرع كما توقعنا والخوف من سقوط العديد من الضحايا والضغط الهائل على المستشفيات فإننا يجب أن نتخذ ١٠ خطوات حاسمة فورًا واليوم قبل الغد:





١- منع التجول في الأماكن العامة بدون كمامة ومن لا يستطيع شرائها يغطي وجهه بكوفية أو "تلفيعة" أو إيشارب.

٢- عدم عزل الافراد بعد ظهور أعراض المرض في منازلهم إن كانت شققهم صغيرة أو بحمام واحد لأن ذلك أدعى لإنتشار الفيروس إلى جميع أفراد الأسرة وعزلهم في أماكن أخرى بعيدًا عن المستشفيات والمنازل ومراقبة تطور حالاتهم مع سرعة نقلهم للمستشفيات في حالة تدهور حالتهم الصحية وصعوبة التنفس. مع فحص جميع افراد الاسرة والمخاطين .

٣- التوسع في إجراءات الفحص لجميع المشتبه فيهم على أن يقوم بالفحص جميع المختبرات العامة والخاصة وجميع المستشفيات العامة والخاصة لعدم تكدس المرضى وطالبين الفحص.

٤- تطوير آلية نقل المصابين بضيق التنفس الشديد إلى المستشفيات حتى لا تتم الوفاة قبل الوصول لأن التأخر في النقل ولو لساعة أو ساعتين لمريض الالتهاب الرئوي الحاد قد تعرضه للوفاة.

٥- التنبيه بعدم الخروج من المنزل إلا لشراء الضروريات من الطعام والأدوية .

٦- حظر كامل للتجوال مراقب بالشرطة أو الجيش في الأحياء أو القرى الموبوءة .

٧- متابعة جميع حالات الوفاة في مصر والتأكد أنها ليست بسبب الإلتهاب الرئوي حتى يمكن فحص المخالطين لهم بصورة أكبر وأوضح.

٨- تطوير بروتوكولات الفحص ودخول المستشفيات حتى نضمن السرعة المطلوبة في عزل المشتبه فيهم أو المصابين.

٩- تطوير بروتوكولات العلاج لتواكب المطبق في الغرب في ضوء المستجدات في الأدوية والمتابعة واستخدامها في الحالات البسيطة والمتقدمة.

١٠- مد الحظر على الأقل حتى بعد عيد الفطر وزيادة ساعاته واتباع اجراءات التباعد بصرامة شديدة في جميع أماكن العمل والمواصلات. وارتداء الكمامة طوال فترة العمل في الأماكن المغلقة.



