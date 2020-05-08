إليو بادجي يروي كيف انضم للأهلي وبدايته كـ حارس مرمى .. فيديو

أكد اليو بادجي نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي هو من قاد المفاوضات معه لضمه مشددا ان المفاوضات استمرت لمدة 3 ايام حيث تردد في البدايه في الموافقه نظرا لوجود عروض من روسيا ولوهافر الفرنسي
وأضاف اليو بادجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن احد اصدقائه تحدث معه عن قيمه وقامة النادي لذلك حسم امره بشان الانضمام مشددا ان عرض الاهلي كان الاكثر جديه
وأكمل أنه رفض عرض صيني رغم القيمة الماليه الكبيره حيث روى كيف بدا مسيرته في كرة القدم مشددا ان مدرب موريتاني هو من اكتشفه و بدا مسيرته محارس مرمى و قلب دفاع قبل اللعب كمهاجم
وتابع اليو ديانج أنه لعب لنادي كاسا سبورتس في الستغال قبل الاحتراف في اوروبا مشددا ان الاجواء المختلفه في السويد تسببت له في بعض المشاكل هناك مشددا انه ارتدائه لقميص احد الاندية المنافسه لـ رابيد فينا تسببت له في ازمه كبري مع جماهير فريقه
وأكل أن ساديو ماني نجم فريق ليفروبول هو خير مثال للشعب الستغالي حيث يتواصل معه باستمرار
واختتم مؤكدا ان عصام الحضري هو اكثر للاعب كان يعرفه قبل الانضمام لـ الاهلي