إليو بادجي يروي كيف انضم للأهلي وبدايته كـ حارس مرمى .. فيديو

أكد اليو بادجي نجم فريق الكرة الاول بالنادي

الأهلي

أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي هو من قاد المفاوضات معه لضمه مشددا ان المفاوضات استمرت لمدة 3 ايام حيث تردد في البدايه في الموافقه نظرا لوجود عروض من روسيا ولوهافر الفرنسي