أحمد أحمد يكشف خطة الكاف لعودة دوري الأبطال والكونفدرالية





وقال أحمد في تصريحات لـ "دويتش فيلا" الألمانية": " نحن نعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع الاتحادات المحلية في كل بلد. تلك الخطوات ستتيح لنا أن نرى بوضوح ما سيحدث في الكرة الإفريقية".





وعن عودة المنافسات القارية قال: "نحن نفتقر إلى الرؤية. علينا أن ننتظر".

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مصير دوري الأبطال وبطولة الكنفدرالية، بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس الكورونا "كوفيد-19" المستجد.

وتابع "بصفتي رئيسا للاتحاد الإفريقي أدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد والالتزام بتطبيق الإجراءات المتبعة، وبعد ذلك يمكننا استئناف المسابقات".

وأكد: "خلال الأسبوعين الماضيين ، اتصلت إدارتنا بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حتى نتمكن من الاستفسار عن وضع المسابقات المحلية، حتى نتمكن من التخطيط لمختلف المسابقات القارية".

وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.