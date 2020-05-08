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أخبار العالم

إيطاليا: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 29958

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 29958 حالة وفاة.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أنه تم تسجيل 273 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويمثل هذا المعدل انخفاضا لمعدل الوفيات اليومي مقارنة بالعدد المسجل أمس، الأربعاء، حيث قضي 369 شخصا من جراء الإصابة بالفيروس.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا 215 ألف و858 حالة إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت اليوم من أن الفيروس قد يقتل نحو 190 ألف في أفريقيا ما لم يتم السيطرة عليه.
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