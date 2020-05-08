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أخبار البلد

رفيق أرواحنا.. لطيفة تقدم العزاء في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. شاهد

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
قدمت الفنانة التونسية لطيفة العزاء في وفاة نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي وأحد أقطاب ترتيل وتلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي عن ‏عمر ناهز 86 عاما. ‏

‏وغردت لطيفة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "رحم الله الشيخ الطبلاوي رفيق ارواحنا شيخ فاضل مدرسه ستتعلم منها الأجيال ‎#الشيخ_محمد_محمود_الطبلاوي". 

الشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة.

وتعود أصول الشيخ محمد محمود الطبلاوى إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وقرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره ودعي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة، وتزوج مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره.

من مشايخ الشيخ محمد محمود الطبلاوى ، الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ أحمد مرعي والشيخ رزق خليل حبة رحمهم الله جميعا و له العديد من التلاميذ أمثال الشيخ محمد المهدى شرف الدين، الذي على الرغم من ذلك لآ يقلده أبدًا.

عرف الشيخ محمد محمود الطبلاوى، بين الناس بأنه القارئ الوحيد الذي اشتهر في أول ربع ساعة انطلق فيها صوته عبر الإذاعة، شهرة مدوية عمت مصر والعالم الإسلامي، وحرص والد الشيخ محمد محمود الطبلاوى على تعليمه أصول الدين الإسلامي الحنيف فألحقه بكُتاب القرية وهو في الرابعة من عمره ليكون من حفظة كتاب الله- عز وجل- ورجال الدين .
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