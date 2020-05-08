مئات حضروا الجنازة رغم كورونا.. نجل الطبلاوي: كل العالم كرم أبي.. فيديو

قال إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي ، إنه منذ وفاة والده رأى تكريم العالم بأكمله له.





واضاف إبراهيم الطبلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": " من الأمس وهاتفي لم يتوقف عن تلقي المكالمات لتقديم واجب العزاء في وفاة والدي".





وتابع إبراهيم الطبلاوي: "أبي رجل القرآن رحل وهو صائم في شهر القرآن".





وأكمل ابراهيم الطبلاوي: " على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا، حرص المئات على حضور جنازة والدي وتقديم واجب العزاء".



