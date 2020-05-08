مئات حضروا الجنازة رغم كورونا.. نجل الطبلاوي: كل العالم كرم أبي.. فيديو

قال إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، إنه منذ وفاة والده رأى تكريم العالم بأكمله له.
واضاف إبراهيم الطبلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "من الأمس وهاتفي لم يتوقف عن تلقي المكالمات لتقديم واجب العزاء في وفاة والدي".
وتابع إبراهيم الطبلاوي: "أبي رجل القرآن رحل وهو صائم في شهر القرآن".
وأكمل ابراهيم الطبلاوي: "على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا، حرص المئات على حضور جنازة والدي وتقديم واجب العزاء".
ولفت ابراهيم الطبلاوي: " قبل وفاة والدي كان بصحة جيدة واجرى تحاليل مؤخرا، ولم تظهر فيها اي مشكلة لكن لا راد لقضاء الله".