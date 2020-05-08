حمل الفيروس 49 يوما.. متعاف سعودي من كورونا يروي تجربته مع المرض

روى مواطن سعودي تفاصيل رحلته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) من الأعراض إلى الشفاء، بعد فترة استمرت 49 يوما قضاها حاملا للفيروس.





ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فقد تحدث المواطن السعودي عبدالله القرني صاحب الـ 61 عاما من مكة المكرمة عن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وترجع البداية إلى مخالطته لأحد العائدين من تركيا في شهر مارس الماضي، ولكن جهل القرني بإصابته بالعدوى جعلته ينقل العدوى إلى أفراد أسرته.





بعد ثلاثة أيام من رجوعه إلى المنزل ظهرت عليه أعراض الإصابة ب الفيروس المستجد ، واستمرت حرارته مرتفعة لمدة 3 أيام، وبعد الفحص الطبي دخل المستشفى في السابع عشر من مارس الماضي، ولكن بعد ذلك تدهورت حالته الصحية وعانى من ضيق التنفس فدخل العناية المركزة.





مضى القرني أياما على جهاز التنفس الصناعي ثم دخل في غيبوبة استمرت حوالي أسبوع، وبعد الإفاقة لاحظ أنه يتحسن ويستعيد صحته، وأوضح أن الأعراض الذي شعر بها تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة بدون انقطاع وكحة قوية وضيق في النفس مع آلام شديدة في العظام.





الأعراض نفسها شعرت بها زوجته وابنتيه اللائي نقل إليهن المرض، ولحقن به في المستشفى، وكان المؤلم أنهم جميعا بمستشفى واحد ولكن على الرغم من ذلك لم يستطيعوا لقاء بعضهم، وخرجت زوجته وابنائه قبله من المستشفى، أما القرني فأنهى فترة علاجه بنجاح وعاد إلى المنزل أيضا.