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آخر وصايا القارئ الراحل الطبلاوي قبل وفاته.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:54 ص
الطبلاوي
الطبلاوي
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هاني حسين
كشف إبراهيم الطبلاوي نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، عن وصية القارئ الشيخ الراحل.

وأضاف إبراهيم الطبلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "والدي أوصانا بالحفاظ على تراثه".

وتابع: "كنت مسئولا عن تسجيلات القرآن الكريم بصوته، وقمت بتسجيل المصحف المجود والمرتل ونحتفظ بكل تلك التسجيلات".

وقال: "من الأمس وهاتفي لم يتوقف عن تلقي المكالمات لتقديم واجب العزاء في وفاة والدي"، مضيفا:" أبي رجل القرآن رحل وهو صائم في شهر القرآن".

وأكمل إبراهيم الطبلاوي: "على الرغم من ظروف انتشار فيروس  كورونا، حرص المئات من حضور جنازة والدي وتقديم واجب العزاء".

ولفت: "قبل وفاة والدي كان بصحة جيدة وأجرى تحاليل مؤخرا، ولم تظهر فيها أي مشكلة ولكن لا راد لقضاء الله".
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