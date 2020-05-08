آخر وصايا القارئ الراحل الطبلاوي قبل وفاته.. فيديو

كشف إبراهيم الطبلاوي نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي ، عن وصية القارئ الشيخ الراحل.





وأضاف إبراهيم الطبلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "و الدي أوصانا بالحفاظ على تراثه".

وتابع : "كنت مسئولا عن تسجيلات القرآن الكريم بصوته، وقمت بتسجيل المصحف المجود والمرتل ونحتفظ بكل تلك التسجيلات".





وقال: " من الأمس وهاتفي لم يتوقف عن تلقي المكالمات لتقديم واجب العزاء في وفاة والدي"، مضيفا:" أبي رجل القرآن رحل وهو صائم في شهر القرآن".





وأكمل إبراهيم الطبلاوي: "على الرغم من ظروف انتشار فيروس كورونا، حرص المئات من حضور جنازة والدي وتقديم واجب العزاء".





ولفت: "قبل وفاة والدي كان بصحة جيدة وأجرى تحاليل مؤخرا، ولم تظهر فيها أي مشكلة ولكن لا راد لقضاء الله".